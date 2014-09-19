Семенченко: З полону бойовиків звільнили тільки 20% військових
15:36, 19 вересня 2014Політика
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Командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявляє, що за час припинення вогню звільнені лише 20% полонених українських бійців.
Семен Семенченко / Facebook
Про це він написав у п'ятницю на своїй сторінці в Facebook.
"За минулий час звільнені тільки 20% хлопців з батальйону Донбас. Аналогічна картина по інших підрозділах ЗСУ. Це дуже довго, особливо на тлі прийнятих законів щодо Донбасу", - написав Семен Семенченко.
Як повідомляв УНІАН, в полоні у бойовиків на Донбасі - 853 людини, ще 408 числяться зниклими без вести.
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