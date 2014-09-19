Семенченко: З полону бойовиків звільнили тільки 20% військових

Про це він написав у п'ятницю на своїй сторінці в Facebook.

"За минулий час звільнені тільки 20% хлопців з батальйону Донбас. Аналогічна картина по інших підрозділах ЗСУ. Це дуже довго, особливо на тлі прийнятих законів щодо Донбасу", - написав Семен Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, в полоні у бойовиків на Донбасі - 853 людини, ще 408 числяться зниклими без вести.