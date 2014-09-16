Семенченко висловився з приводу сьогоднішніх рішень Ради

"Це повинно було статися два місяці тому. Суспільство не було готове і тому АТО було продовжено. А з народом стали працювати. Спочатку було залякування армією РФ, потім низка військових поразок, за які ніхто не поніс відповідальності. Потім заговорили про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. І це лякало людей ще більше. Причиною поразки були оголошені мобільні телефони, а ті хто вимагав правосуддя - агентами Кремля", - написав він у своєму Facebook.

Читайте такожДоленосний день: ВР ухвалила закони про амністію бойовиків, особливий статус Донбасу та ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС

Потім, за його словами, намагалися дискредитувати всіх, хто був небезпечний. "Заручниками залишалися полонені під Иловайском солдати. І ось вони закрили обличчя і проголосували. Не важливо, що думають вони. Важливо, що думаємо ми. Якщо ми не дамо перетворити себе в глядачів, якщо будемо активними учасниками, то Україна буде жити. Адже Донбас це не початок і не кінець . Може бути дуже важко. Чорне будуть робити білим, а біле чорним. Зраду інтересів країни називати перемогою", - вважає він.

Читайте такожСеменченко прибув в США домовлятися про військову допомогу Україні

Семенченко вірить, що в країні є сили, які будуть боротися за майбутнє. "Головне - не дати себе обдурити і забути про мету. Не дати зробити глядачами. Все залежить тільки від нас. І це - гра у довгу. Тримайтеся", - написав командир батальйону.