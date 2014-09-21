У Путіна погрожують Яценюку: "Стіна" зробить неможливим відновлення будь-яких відносин

Про це він заявив в інтерв'ю "Российской газете".

"Я великий прихильник Pink Floyd, і одним з найбільших музичних творів минулого століття вважаю альбом The Wall, за яким знятий фільм... Будівництво стіни, на мій погляд, зробить неможливим взагалі відновлення будь-яких відносин. Десь, до речі, я почув свіжий анекдот: стіна Яценюка - це малобюджетна "лінія Маннергейма", - сказав Іванов.

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Нагадаємо, 3 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про початок проекту "Стіна" зі зміцнення кордону з Росією. Державна прикордонна служба має намір залучити громадян для облаштування державного кордону України з Росією.

На реалізацію проекту відводиться шість місяців.