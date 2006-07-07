Політрада СПУ дала дозвіл на створення ”більш широкої коаліції”

Політрада Соціалістичної партії України дала дозвіл на створення «більш широкої коаліції за участю різних фракцій у парламенті України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер СПУ, голова ВР Олександр МОРОЗ.

Він зазначив, що це рішення приймалося з посиланням на те, що політична заява керівників фракцій «Наша Україна» і БЮТ про припинення функціонування коаліції демократичних сил і дає підстави юридично оформити цю обставину і приймати рішення відповідно до ситуації».

Він повідомив, що зараз відбудеться ще засідання фракції СПУ.

На запитання журналістів, чи підтримає фракція СПУ Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України, О.МОРОЗ відповів: «це питання не обговорювалося».