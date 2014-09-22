Постпред Росії при ОБСЄ: зону безпеки на Донбасі розділять на п'ять секторів

Зона безпеки на сході України буде розділена на п'ять секторів, за ними будуть спостерігати близько 350 представників ОБСЄ.

Про це повідомив у понеділок кор. ИТАР-ТАСС постійний представник РФ при організації Андрій Келін. "Розбивка зони спостереження сектору є: у Луганську та Донецьку будуть працювати по 90-100 спостерігачів, Краматорську, Маріуполі та Антрациті - по 50", - зазначив він.

Параметри зони безпеки були узгоджені 19 вересня в Мінську на засіданні контактної групи по Україні та зафіксовані в меморандумі.

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Він, зокрема, передбачає розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ в складі груп спостерігачів протягом доби. "Вищевказану зону доцільно розділити на сектори, кількість і межі яких погодити в ході підготовки до роботи місії", - наголошується в документі.

Келін також повідомив, що Німеччина готова направити в Україну до 10 військових безпілотних літаків і 100 чоловік персоналу для потреб спостережної місії ОБСЄ, яка працює на сході країни. За його словами, вони можуть бути розміщені, як тільки будуть узгоджені всі модальності, пов'язані з розміщенням апаратів і військового персоналу.

Келін зазначив, що поставки літальних апаратів для спостереження за буферною зоною здійснюються по декількох каналах. Зокрема, ще в серпні австрійська компанія Schiebel отримала контракт на поставку безпілотних апаратів вертолітного типу.

"Крім того, готується розгортання німецьких і французьких безпілотників. Найбільш готовий варіант розгортання - це німецькі", - сказав він.

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"Буде близько десяти БПЛА. Це спеціалізовані військові апарати - малі розвідувальні літаки", - уточнив російський дипломат. За його даними, "їх буде супроводжувати велика команда фахівців, і вони повинні входити до складу місії ОБСЄ".

"Скільки це буде людей - а потрібні фахівці, експерти з логістики, оператори, навідники, охорона, - напевно, більше 100 осіб", - припустив він. Як вважає Келін, розміщення апаратів буде зроблено, як тільки будуть узгоджені всі деталі місії.

"Є низка специфічних речей, які потрібно відпрацювати в рамках мандата, тим більше якщо там буде знаходитися якийсь військовий персонал", - зазначив він.