Постпред Росії при ОБСЄ: зону безпеки на Донбасі розділять на п'ять секторів
Близько 350 спостерігачів організації будуть моніторити ситуацію на цих територіях.
Зона безпеки на сході України буде розділена на п'ять секторів, за ними будуть спостерігати близько 350 представників ОБСЄ.
Про це повідомив у понеділок кор. ИТАР-ТАСС постійний представник РФ при організації Андрій Келін. "Розбивка зони спостереження сектору є: у Луганську та Донецьку будуть працювати по 90-100 спостерігачів, Краматорську, Маріуполі та Антрациті - по 50", - зазначив він.
Параметри зони безпеки були узгоджені 19 вересня в Мінську на засіданні контактної групи по Україні та зафіксовані в меморандумі.
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Він, зокрема, передбачає розгортання в зоні припинення застосування зброї моніторингової місії ОБСЄ в складі груп спостерігачів протягом доби. "Вищевказану зону доцільно розділити на сектори, кількість і межі яких погодити в ході підготовки до роботи місії", - наголошується в документі.
Келін також повідомив, що Німеччина готова направити в Україну до 10 військових безпілотних літаків і 100 чоловік персоналу для потреб спостережної місії ОБСЄ, яка працює на сході країни. За його словами, вони можуть бути розміщені, як тільки будуть узгоджені всі модальності, пов'язані з розміщенням апаратів і військового персоналу.
Келін зазначив, що поставки літальних апаратів для спостереження за буферною зоною здійснюються по декількох каналах. Зокрема, ще в серпні австрійська компанія Schiebel отримала контракт на поставку безпілотних апаратів вертолітного типу.
"Крім того, готується розгортання німецьких і французьких безпілотників. Найбільш готовий варіант розгортання - це німецькі", - сказав він.
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"Буде близько десяти БПЛА. Це спеціалізовані військові апарати - малі розвідувальні літаки", - уточнив російський дипломат. За його даними, "їх буде супроводжувати велика команда фахівців, і вони повинні входити до складу місії ОБСЄ".
"Скільки це буде людей - а потрібні фахівці, експерти з логістики, оператори, навідники, охорона, - напевно, більше 100 осіб", - припустив він. Як вважає Келін, розміщення апаратів буде зроблено, як тільки будуть узгоджені всі деталі місії.
"Є низка специфічних речей, які потрібно відпрацювати в рамках мандата, тим більше якщо там буде знаходитися якийсь військовий персонал", - зазначив він.