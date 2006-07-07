БЮТ буде ”зубами і ногами” чіплятися за помаранчеву коаліцію

Блок Юлії Тимошенко вважає, що ще є шанси для збереження демократичної коаліції у складі блоку «Наша Україна», БЮТ і СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО сьогодні журналістам після завершення наради активу БЮТ в Києві.

«Ми зараз налаштовані зубами і ногами чіплятися за існуючі шанси, щоб запрацювала демократична коаліція», - сказав А.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ планує на засіданні 10 липня обговорити «можливі заходи протидії цієї повзучої коаліції, яку зараз в парламенті створює ЯНУКОВИЧ і його партія».

«Те, що ми побачили вчора (голосування по кандидатурі спікера парламенту – УНІАН), нагадало часи КУЧМИ з правилами подвійної гри, з різними закулісними і комбінаціями за спиною: говоримо одне, думаємо інше, робимо третє. І в результаті маємо набагато більше розчарувань», - сказав депутат.

А.ШЕВЧЕНКО вважає, що відповідальність за ситуацію, що склалася, в парламенті повинні нести всі учасники переговорного процесу. «Формально винен Олександр МОРОЗ і СПУ, але, я думаю, що причина глибша. І свою частку відповідальності за формальний розвал коаліції несуть різні учасники цього процесу і Президент, який, як мені здається, теж не зробив все, щоб демократична коаліція запрацювала», - пояснив він.

Народний депутат вважає, що демократична коаліція виявилася «фігою в кишені». «Така фігова коаліція – не кращий вихід для гідних демократичних сил. Але та повзуча коаліція, яку нам хочуть поміняти, – це просто зупинка країни», - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.