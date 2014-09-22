Порошенко дасть широку прес-конференцію для всіх ЗМІ – Томенко

Про це в ефірі 5 каналу у понеділок ввечері повідомив радник глави держави Микола Томенко, пише Українська правда.

За його словами, команда президента "свідома того, що мусить бути формат ширшої конференції, де б, наприклад, (міг бути присутній) будь-хто з делегованих журналістів і регіональних, і центральних медіа".

"Такий формат так само буде застосований, зокрема, 25 вересня, в четвер, де президент мінімум 2 години буде спілкуватися із журналістами, де не буде жодних обмежень для запитань...", - повідомив Томенко.

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Він уточнив, що 25 вересня президент презентує стратегію, яка з умовною назвою "2020", а після цього відповість запитання ЗМІ.

"Формат широких дискусій буде продовжуватися", - додав радник глави держави.

"Раз в місяць формат, наприклад, дискусії з журналістами, і раз на 2 чи 3 місяці широкої прес-конференції для всіх, я думаю, що це формат абсолютно реалістичний, який президент буде застосовувати", - підкреслив Томенко.

Як відомо, 21 вересня в ефір загальнонаціональних телеканалів вийшло інтерв'ю Порошенка з кількома представниками загальнонаціональних телеканалів України.