Порошенко у неділю поспілкується з журналістами

Про це в своєму Facebook повідомив генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія.

"Знову той же формат. Кілька журналістів і президент. "Дивіться ввечері неділі на всіх каналах країни", - написав Аласанія.

За його словами, формат зустрічі обрано невдало.

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"Не подобається. Говорено-переговорено вже: це поганий формат, з багатьох причин. Віддає "обраністю" каналів. Неможливістю якісного діалогу. Довгими спичами замість коротких відповідей на питання. Формалізованістю простору, в кінці-кінців", - вважає гендиректор НТКУ.

У той же час, за словами Аласанії, головне, щоб така розмова відбулася. "Президент, поговори з народом". Хоч тушкою, хоч опудалом. Я піду і буду питати", - написав він.