ООН навчить Україну працювати з переселенцями

Про це в понеділок в Дніпропетровську повідомив спеціальний доповідач ООН з прав внутрішньо переміщених осіб Чалокі Бейані, передає Радіо Свобода.

Зокрема він заявив, що представники ООН готові ділитися тими знаннями і досвідом, які вони напрацювали в Сербії, Косово, Азербайджані та Грузії. За його словами, "необхідно уникнути подовження ситуації з переміщенням переселенців з території країни".

"Найбільш правильний підхід сьогодні - не політизувати цей процес. Ми повинні розглядати його як гуманітарну проблему, яка потребує гуманітарного рішення. Є два шляхи - або повернутися на територію постійного проживання, якщо дозволяє ситуація, або облаштовуватися в іншому місці країни", - сказав він.

Читайте такожООН налічила 200 тисяч біженців з Донбасу

Він також повідомив, що після візиту делегації ООН в Україні, буде підготовлено звіт для Ради з прав людини, який буде містити аналіз ситуації з переселенцями. У документі також будуть практичні рекомендації.

"Нашим головним методом роботи є діалог з урядом щодо ситуації з переселенцями. Ми розглядаємо питання їх захисту, потреби, а також можливості розв'язання цих питань. Ключовим фактором захисту переселенців є відповідальність уряду. Це нова ситуація для вашої країни. Ми вивчаємо, наскільки країна готова працювати у відповідності з міжнародними стандартами", - зазначив Бейані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість тимчасово розміщених громадян України з Криму і Донбасу станом на 22 вересня 2014 р. зросла до майже 300 тисяч осіб.