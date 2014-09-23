У Харківській області готові провести вибори без світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це на засіданні обласної робочої групи заявив заступник голови ХОДА Василь Хома.

За його відомостями, зокрема, все окружні виборчі комісії області будуть забезпечені електрогенераторами. Для дільничних комісій закуплять акумуляторні лампи, які забезпечать роботу комісій на час усунення неполадок мережі.

Хома зазначив, що в Харківській області вже створені окружні виборчі комісії, і до 10 жовтня мають бути створені дільничні виборчі комісії.

Читайте такожЦВК виключає можливість перенесення позачергових виборів Ради на сході України«У цей раз у нас є особливість в забезпеченні роботи виборчих комісій. Як відомо, в області введено спеціальний графік автоматичного відключення електроенергії. Згідно з цим графіком, у разі перевищення пікового навантаження на електромережі може бути відключена електроенергія. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб знизити навантаження в Харкові і області. Але вже зараз в пікові години перевищення приблизно на 100-110 МВт», - сказав Хома.

У свою чергу начальник відділу Державного реєстру виборців ХОДА Олександр Євсєєв наголосив, що на сьогодні проблем з технічним забезпеченням виборчого процесу в Харківській області немає.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ не виключають провокацій під час виборчого процесу в Україн, в тому числі і втручання з боку представників РФ.