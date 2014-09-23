МЗС: російська влада продовжує репресії проти кримських татар

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що російська влада продовжує репресії проти кримських татар, що підтверджується низкою фактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Зокрема, нагадав він, Росія висловила письмовий протест у зв'язку з участю Меджлісу кримськотатарського народу у світовій конференції з питань корінних народів, яка цими днями відбувається в Нью-Йорку. Крім того, нещодавно призначений президентом Росії Володимиром Путіним так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов заборонив кримським татарам проводити мітинги.

Крім того, констатував Перебийніс, 16 вересня в Сімферополі будівлю Меджлісу кримськотатарського народу оточили автоматники, там пройшов обшук. Наступного дня представники ФСБ і судові пристави опечатали будівлю Меджлісу, виставили його працівників і представників кримськотатарських організацій.

Також, за словами Перебийноса, у Криму складають списки забороненої літератури, продовжуються масові обшуки в будинках і навчальних закладах кримських мусульман.

Крім того, як додав Перебийніс, так званий “прокурор” Криму Наталія Поклонська публічно погрожує депортацією тим, хто не згоден з окупацією півострова.

“Всі ці акти яскраво підтверджують ненависть і шовіністичну політику, яку РФ здійснює стосовно кримськотатарського народу від початку збройної окупації та анексії Криму. Над кримськими татарами нависла реальна небезпека розправи”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що МЗС України вкотре закликає міжнародне співтовариство та всі світові правозахисні організації засудити дії РФ, виявити одностайну солідарність та вжити заходів, щоб зупинити наступ на права та свободи людини, основоположні норми та принципи міжнародного права.