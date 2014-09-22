Джемілєв: «Кримська самооборона» складає списки, кого з кримських татар слід «ліквідувати»

16:49, 22 вересня 2014
Політика
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У так званій «кримській самообороні» склали списки представників місцевих меджлісів кримських татар, яких хочуть «ліквідувати». 

Мустафа Джемилев, Крым

Про це сайту Крим.Реалії повідомив національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

«Такі списки є по Бахчисарайському і Судакському меджлісам… Люди повинні або зникнути, або їх ліквідують», – сказав він.

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При цьому Мустафа Джемілєв зауважив, що кримські татари складатимуть у відповідь свої списки представників «самооборони», але дотримуватимуться принципу ненасильництва, традиційного для національного руху корінного народу Криму.

Як повідомлялося, у Криму тривають масові обшуки в будинках і навчальних закладах кримських мусульман. 16 вересня обшук пройшов і в Меджлісі кримськотатарського народу в Сімферополі.

17 вересня представники ФСБ і судові пристави опечатали будівлю Меджлісу і виселили його працівників і представників кримськотатарських організацій та мас-медій.

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