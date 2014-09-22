Джемілєв: «Кримська самооборона» складає списки, кого з кримських татар слід «ліквідувати»

Про це сайту Крим.Реалії повідомив національний лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

«Такі списки є по Бахчисарайському і Судакському меджлісам… Люди повинні або зникнути, або їх ліквідують», – сказав він.

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При цьому Мустафа Джемілєв зауважив, що кримські татари складатимуть у відповідь свої списки представників «самооборони», але дотримуватимуться принципу ненасильництва, традиційного для національного руху корінного народу Криму.

Як повідомлялося, у Криму тривають масові обшуки в будинках і навчальних закладах кримських мусульман. 16 вересня обшук пройшов і в Меджлісі кримськотатарського народу в Сімферополі.

17 вересня представники ФСБ і судові пристави опечатали будівлю Меджлісу і виселили його працівників і представників кримськотатарських організацій та мас-медій.