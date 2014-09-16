Обшук у будівлі Меджлісу кримських татар триває вже 6 годин (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів у Сімферополі.

«Це вже тенденція така склалася, вранці в будинку Барієва (Ескендер Барієв – член Меджлісу, - УНІАН) проводили обшук, після нього сюди (у будинок Меджлісу - УНІАН) приїхали. Вибори пройшли, їм нічого бояться, тому я думаю, це продовжуватиметься», - заявив Акієв.

За його словами, обшук у будівлі Меджлісу в Сімферополі, який почався сьогодні о 9 ранку за місцевим часом, триває вже близько шести годин. У будівлі перебувають близько 50 озброєних людей, які проводять обшук і вилучають техніку. Всередину будівлі нікого не пропускають.

Читайте такожУкраїна повідомила ОБСЄ про погіршення становища нацменшин в окупованому Криму«Жодних пояснень, жодних документів ми не побачили», - сказав Акієв.

Зовні будівля оточена поліцією і озброєними людьми у військовій формі, які відмовляються називати причину блокування будівлі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 вересня в Криму озброєні співробітники ФСБ РФ провели обшук у квартирі члена Меджлісу Ескендера Барієва, шукали заборонену літературу і зброю. Як написав у соцмережі Фейсбук лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, у ході обшуку ФСБ-шники вилучили і винесли ноутбук і системний блок від стаціонарного комп'ютера.

Також о 9 ранку 16 вересня почався обшук у будівлі по вулиці Шмідта в Сімферополі, де розташовується Меджліс кримськотатарського народу і редакція газеты "Авдет".

Будівля оточена озброєними людьми. Біля будівлі стоїть поліцейський автозак. Всередину нікого не пускають.

Імовірно обшук проводять співробітники ФСБ і поліція.

Сама будівля належить благодійній організації "Фонд Крим". З фасаду цієї будівлі в ніч на 15 вересня невідомі у камуфляжній камуфляжу і з масками на обличчі зірвали прапор України.

Читайте такожЧубаров: Українці і кримські татари дружно бойкотували "вибори" на окупованому півострові Раніше жителі Криму в соцмережах повідомляли про масові обшуки в будинках кримських татар, а також в медресе і кримськотатарських навчальних закладах.