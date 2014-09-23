Україна підписала договір ООН про торгівлю зброєю
Головним спрямуванням договору є запровадження на міжнародному рівні високих стандартів у торгівлі зброєю і зменшення ризиків потрапляння зброї в нелегальний обіг.
Україна підписала міжнародний Договір про торгівлю озброєннями.
Участь у церемонії підписання договору взяв міністр закордонних справ Павло Клімкін сьогодні, 23 вересня, у рамках 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.
Як зазначається, цей багатосторонній договір був схвалений Генасамблеєю ООН 2 квітня 2013 року, а 3 червня того ж року – відкритий для підписання.
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Головним його спрямуванням є запровадження на міжнародному рівні високих стандартів у торгівлі озброєннями та зменшення ризиків потрапляння зброї у нелегальний обіг.
Ухваленню Договору передувала кропітка робота делегацій усіх країн-членів ООН та тривалий переговорний процес у рамках Генеральної асамблеї ООН, зазначили в МЗС, наголосивши, що Україна послідовно підтримувала зазначений процес і, підписавши договір, підтвердила свою налаштованість на впорядкування міжнародної торгівлі озброєннями, зокрема, шляхом удосконалення систем експортного контролю держав-членів.