Суд виніс вирок убивцям Александрова

В Луганському апеляційному суді завершили оголошення вироку у кримінальній справі одним з епізодів якої є вбивство Ігоря Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з вироком, Олександра РИБАКА, замовника вбивства І.Александрова засуджено до 15 років позбавлення волі. Дмитра РИБАКА – організатора вбивства - до 11 років, виконавців – Олександра ОНИШКА та Руслана ТУРСУНОВА – до 12 та 6 років відповідно, а Сергія КОРИЦЬКОГО, як співучасника вбивства до 2,5 років позбавлення волі.

Окрім того суд постановив стягнути на користь доньки та вдови Александрова по 150 тис. грн., сину – 100 тис. грн.

Слід додати, що терміни покарання значно зменшені порівняно з тим, що запрошував прокурор. Так О.РИБАКУ прокурор пропонував призначити довічне ув’язнення, Д.РИБАКУ – 15 років позбавлення волі, О.ОНИШКУ – 15, Р.ТУРСУНОВУ – 8, С.КОРИЦЬКОМУ – 5.

Представник державного звинувачення, старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України Валентин БРЯНЦЕВ вважає, що сьогоднішнім винесенням вироку судовий процес не закінчиться, оскільки, на його думку, однозначно буде подано касаційне оскарження рішення суду з боку захисту. В тому випадку, якщо цього не зробить сторона захисту Генпрокуратура подасть скаргу самостійно, оскільки мають претензії до вироку в частині міри покарання призначеної О.РИБАКУ та його брату Дмитру.

Довідка УНІАН. Директор слов`янської телекомпанії "ТОР" І.Александров помер 7 липня 2001 р. у лікарні після того, як невідомі жорстоко побили його біля входу в телекомпанію. У своїх репортажах журналіст говорив про корупцію місцевих властей і організовану злочинність.

У вбивстві журналіста обвинувачувався Юрій Вередюк. 17 травня 2002 року суд у Слов`янську прийняв виправдувальний вирок Ю.Вередюку за недоведенням його участі у скоєнні злочину і постановив звільнити його з-під варти. Донецька обласна прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді. 19 липня Ю.Вередюк помер, згідно з висновком лікарів, від серцевої недостатності.

25 липня 2002 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Донецької облпрокуратури, відмінивши вирок Донецького апеляційного суду щодо Ю.Вередюка і направив справу на нове розслідування.

Слухання кримінальної справи про вбивство журналіста розпочалось в Луганському апеляційному суді у вересні 2004 року.