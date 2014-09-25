Волонтер показав будні бійців АТО (Фото)
03:49, 25 вересня 2014Політика
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Волонтер Іван Богдан презентував фото із зони проведення АТО.
facebook.com/iv.bogdan
Фото він опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.
На них бійці читають книги, готуються до боїв і просто відпочивають.
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"Ти зараз в офісному кріслі або на дивані з I-Pad тільки тому, що хтось на лінії фронту закриває собою війну. Справжню.. з холодом і голодом.. з пораненими та вбитими", - пише волонтер.
Він закликає людей не бути байдужими і збирати кошти, щоб придбати українським військовим медикаменти або амуніцію.
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