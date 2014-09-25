Нові депутати будуть молодші, бідніші й більш україномовні - екперти

Про це повідомляється в опублікованому на сайті Радіо Свобода матеріалі.

Згідно зі статтею, 25 вересня останній день подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати. Наразі зареєстровано 2395 претендентів на депутатський мандат.

При цьому часники АТО та громадські активісти посунули у виборчих списках професійних політиків та бізнесменів. Останні намагатимуться здобути депутатство переважно в одномандатних округах, подекуди користуючись прямою чи опосередкованою підтримкою впливових політичних сил.

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За словами політолога Володимира Фесенка, «це буде демократичний парламент навіть за соціальною структурою».

За даними ЦВК, за добу до закінчення прийому документів були зареєстровані виборчі списки лише 9 партій з 16-ти, що вже подали документи. Усього ж суб’єктами виборчого процесу є 32 політичні партії. Тож, кількість кандидатів до 30 вересня, коли буде завершено їхню реєстрацію, має істотно зрости. Дострокові парламентські вибори відбудуться через місяць – 26 жовтня.