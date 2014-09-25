Консультації тристоронньої групи Україна-РФ-ОБСЄ пройдуть на наступному тижні

17:02, 25 вересня 2014
Політика
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Чергові консультації контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі можуть відбутися наступного тижня.

Трехсторонние переговоры могут пройти на следующей неделе \ Фото УНИАН

Про це президент Петро Порошенко заявив після прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську "Я думаю, що на наступному тижні", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися чергова зустріч тристоронньої групи.

За його словами, консультації можуть відбутися в режимі відеоконференції.

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