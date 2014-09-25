Консультації тристоронньої групи Україна-РФ-ОБСЄ пройдуть на наступному тижні

Про це президент Петро Порошенко заявив після прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську "Я думаю, що на наступному тижні", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися чергова зустріч тристоронньої групи.

За його словами, консультації можуть відбутися в режимі відеоконференції.