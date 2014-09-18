Кучма вважає, що повноваження районів Донбасу слід сформулювати більш чітко
Прийняті Верховною Радою України закони про особливий статус деяких районів Донецької та Луганської областей повинні передбачати їх чіткі повноваження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив журналістів на брифінгу представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, президент України (1994-2005) Леонід Кучма.
«Треба думати, які повноваження дати цим районам з особливим статусом, а які повноваження не давати. Як їх, наприклад, фінансувати? Адже в деяких районах все розгромлено, а зараз давайте ми їх будемо фінансувати. Який механізм має бути? За рахунок чого? Адже Яценюк (прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН) сказав, що бюджет країни порожній, а в законі записано, що фінансувати повинні за рахунок бюджету. Я вважаю, що в законі треба записувати те, що ми можемо реально», - зазначив екс-президент.
Читайте такожКучма вважає, що Путін має брати участь в переговорах про врегулювання ситуації на ДонбасіРазом з тим, на прохання журналістів прокоментувати прийняті 16 вересня закони про особливий статус деяких районів Донбасу, Кучма зазначив: «Завтра в Мінську продовжаться складні переговори контактної групи, і якщо я зараз скажу те, що я думаю про ці законопроекти, мені завтра буде дуже важко за столом переговорів у Мінську».
Водночас він підкреслив, що в протоколі контактної групи ОБСЄ чітко записано, що йдеться про децентралізацію, а не створення окремих республік на Донбасі або федералізацію. «Ми у жодному разі не визнаємо федералізацію», - підкреслив Кучма.
Читайте такожЧорновіл: Закони про амністію та спецстатус частини Донбасу були умовою ЄСЗа словами екс-президента України, необхідно, щоб і Російська Федерація знала всю правду про фінансову і економічну ситуацію на Донбасі.
Кучма також зазначив, що завдання України - докласти всіх зусиль, щоб Європа і Сполучені Штати Америки допомагали нашій країні врегулювати конфлікт на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні прийняла президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» і «Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».
У той же час, представники «Батьківщини» і «Свободи» виступили проти ухвалення цих законів. Зокрема, депутат Юрій Сиротюк повідомив, що фракція «Свобода» і частина фракції «Батьківщина» вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують.
Завтра, 19 вересня, в Мінську продовжить роботу контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі.