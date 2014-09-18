Кучма вважає, що повноваження районів Донбасу слід сформулювати більш чітко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську повідомив журналістів на брифінгу представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, президент України (1994-2005) Леонід Кучма.

«Треба думати, які повноваження дати цим районам з особливим статусом, а які повноваження не давати. Як їх, наприклад, фінансувати? Адже в деяких районах все розгромлено, а зараз давайте ми їх будемо фінансувати. Який механізм має бути? За рахунок чого? Адже Яценюк (прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк - УНІАН) сказав, що бюджет країни порожній, а в законі записано, що фінансувати повинні за рахунок бюджету. Я вважаю, що в законі треба записувати те, що ми можемо реально», - зазначив екс-президент.

Читайте такожКучма вважає, що Путін має брати участь в переговорах про врегулювання ситуації на ДонбасіРазом з тим, на прохання журналістів прокоментувати прийняті 16 вересня закони про особливий статус деяких районів Донбасу, Кучма зазначив: «Завтра в Мінську продовжаться складні переговори контактної групи, і якщо я зараз скажу те, що я думаю про ці законопроекти, мені завтра буде дуже важко за столом переговорів у Мінську».

Водночас він підкреслив, що в протоколі контактної групи ОБСЄ чітко записано, що йдеться про децентралізацію, а не створення окремих республік на Донбасі або федералізацію. «Ми у жодному разі не визнаємо федералізацію», - підкреслив Кучма.

Читайте такожЧорновіл: Закони про амністію та спецстатус частини Донбасу були умовою ЄСЗа словами екс-президента України, необхідно, щоб і Російська Федерація знала всю правду про фінансову і економічну ситуацію на Донбасі.

Кучма також зазначив, що завдання України - докласти всіх зусиль, щоб Європа і Сполучені Штати Америки допомагали нашій країні врегулювати конфлікт на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада на закритому засіданні прийняла президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» і «Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

У той же час, представники «Батьківщини» і «Свободи» виступили проти ухвалення цих законів. Зокрема, депутат Юрій Сиротюк повідомив, що фракція «Свобода» і частина фракції «Батьківщина» вийняли свої картки, щоб продемонструвати, що вони не голосують.

Завтра, 19 вересня, в Мінську продовжить роботу контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі.