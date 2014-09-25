Радник Авакова оголосив про ініціативу щодо виявлення кандидатів, які підкуповують виборців

Радник міністра внутрішніх справ, кандидат у народні депутати від Політичної партії "Народний фронт" Антон Геращенко оголосив про ініціативу "Стоп Підкуп", яка має на меті виявити та покарати всіх нечесних кандидатів, що підкуповують виборців.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для цього мною зареєстрована у Фейсбуці група - "Стоп Підкуп", на яку пропонується повідомляти всі факти підкупу та інших порушень на виборах. Повідомлення про підкуп можуть відкрито відображатися у хроніці сторінки "Стоп Підкуп" і будуть відкриті для всіх виборців, а також для представників ЗМІ, правоохоронних органів, організацій, які проводять моніторинг за виборами", - повідомив Геращенко.

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Повідомлення можна надіслати на пошту stop.podkup@gmail.com, або в приват групи "Стоп Підкуп".

"Всі повідомлення будуть перевірятися співробітниками міліції і по них буде відповідна правова реакція. Для цього Міністр МВС Арсен Аваков підписав відповідне розпорядження, яке зобов'язує співробітників міліції реагувати на всі скарги, пов'язані з підкупом та іншими порушеннями на виборах, і уважно моніторити всі ЗМІ з даного питання", - наголосив Геращенко.

Радник міністра МВС закликав патріотично налаштованих громадян, які не переносять несправедливість і корупцію, впроваджуватися в групи, а потім через сторінку "Стоп Підкуп" координувати свої дії з правоохоронними органами для виявлення негідників, які організовують підкуп голосів виборців.