У Києві проходить позачерговий з'їзд "Народного фронту"

У Києві розпочався перший етап позачергового з'їзду політичної партії "Народний фронт".

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь, зокрема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Людмила Денисова, міністр юстиції Павло Петренко і колишній секретар РНБО Андрій Парубій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter