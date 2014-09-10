У Києві проходить позачерговий з'їзд "Народного фронту"
14:44, 10 вересня 2014Політика
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У Києві розпочався перший етап позачергового з'їзду політичної партії "Народний фронт".
У Києві проходить засідання "Нарожного фронту" / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь, зокрема, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Людмила Денисова, міністр юстиції Павло Петренко і колишній секретар РНБО Андрій Парубій.
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