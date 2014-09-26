Порошенко закликав РФ повернути в Україну екс-начальника одеської міліції, підозрюваного у справі про події 2 травня



Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції.

«Ми звітуємо про найскладніші сторінках нашої історії, в тому числі і про події 2 травня. З цього приводу трьох притягнуто до відповідальності, один з організаторів – заступник начальника міліції Фучеджі - перебуває в бігах. За даними наших спецслужб, він перебуває в Придністров`ї, періодично відвідуючи Росію. Ми б попросили у вас допомоги: видайте нам його. Нам це дуже потрібно для забезпечення розслідування трагедії 2 травня», - сказав він.

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Порошенко наголосив, що як глава держави залучив слідчу комісію Ради Європи «для забезпечення прозорого неупередженого розслідування подій на Майдані в Києві і подій в Одесі».

«Ми ефективно взаємодіємо з генеральним секретарем Ради Європи паном Ягландом, з його представником у цій комісії, і, тільки-но нам буде видано основного підозрюваного, який видавав зброю, забезпечував атаку і провокаційний вогонь проти одеситів, це розслідування буде вільним і неупередженим. Тому, будь ласка, застосуйте свій вплив, поверніть підозрюваного в Україну», - сказав президент, звертаючись до російських ЗМІ.