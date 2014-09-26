Радбез ООН виявився неефективним у вирішенні конфлікту в Україні — Коморовський

Про це він заявив з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, передає ИТАР-ТАСС.

"Рада Безпеки — орган, відповідальний за мир, виявився малоефективним перед лицем конфліктів в Україні та в інших регіонах світу", — зазначив Коморовський

На думку польського лідера, це відбувається "через норми його функціонування".

"Без коригування цих правил нам загрожує подальше занурення в безсилля", — наголосив він.

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"Ми сподівалися, що благотворність завершення поділу в Європі і логіки імперських сфер впливу охопить й інші країни і народи, що вони зможуть самі вирішувати свою долю відповідно до норм демократії і будувати своє життя в мирі і благополуччі. ​​Також ми сподівалися на демократичну модернізацію Росії. Однак те, що сталося у Східній Європі півроку тому, розбило ці надії і створило загрозу для безпеки на нашому європейському континенті. У нашій частині Європи люди знову задаються питанням, як довго війна, як метод досягнення політичних цілей, буде реальністю в Європі. Ми не можемо погодитися на жорстокість і грубість в міжнародному житті, — додав він