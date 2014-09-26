Яценюк летів до Нью-Йорка економ-класом, але зупинився в одному з найдорожчих готелів

Про це повідомила кореспондент "Bloomberg" Галя Павліва у своєму Facebook.

"Без перебільшення блискучий виступ Арсенія Петровича в ООН вчора ввечері. Але скажіть, навіщо летіти економ-класом і зупинятися в одному з найдорожчих готелів Нью-Йорка - легендарній "Плазі", де найпростіший номер коштує $ 950 + податок 8.875% = $ 1035? Адже це підриває довіру до нього, до того, що він говорить", - пише Павліва.

"Свиту свою навіщо туди ж селити? Готелі такого ж класу в цьому місті стоять в 2-3 рази дешевше. І ні, не ООН, а ми з вами платимо за цю безмозку розкіш. Номер з терасою - $ 3 тис, номер з вітальнею - $ 4,8 тис, "президентський" номер - $ 5.2 тис. Яєчня в ресторані в холі - $ 34, з мінімальними чайовими і податком - близько $ 45-50. Яєчня. Скільки коштує гривня сьогодні?" - обурюється кореспондентка.

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Через кілька годин після свого першого посту Галя Павлів написала наступне:

"...Люди відмовляються вірити, коли я написала у ФБ. Про прийом в Waldorf Astoria сьогодні ввечері взагалі не можна згадувати. Там буде не лише Яценюк, а й пів-кабміну. Як сказала колега, "не знаю, хто залишився в Україні, коли майже весь кабмін вже другий тиждень по НЙ гуляє".

Після публікації даного матеріалу, прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо написала на своїй сторінці у Facebook наступне:

"...По-перше, цей готель був зарезервований для офіційноі украінськоі делегаціі два місяці тому. Номери замовлялися під делегацію на чолі з Президентом. Рішення, що украінську делегацію очолить саме Прем'єр було прийнято три дні тому. В цей час, коли проводиться Генасамблея ООН, інших варіантів забронювати готель не існує. З точки зору заходів безпеки список готелів визначається секретною службою США".

"До того ж ми всі, хто приїхав з Арсенієм Яценюком, жили в кімнатах по двоє. Тож вартість номера на одну людину складала середньостатистичну по місту у цей період часу", - додала вона, не уточнивши, скільки саме.

Як повідомляв УНІАН, Яценюк задекларував 2 мільйони гривень доходів за 2013 рік.

У цю суму входить заробітна плата за час перебування на посаді народного депутата України (150 812 гривень), відсотки за банківськими депозитами (614 320 гривень), дохід від відчуження рухомого майна (980 000 грн).