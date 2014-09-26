29 вересня відбудеться громадське обговорення Національного плану реформ «Стратегія 2020»

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, на обговоренні буде представлено бачення реалізації «Стратегії 2020», зокрема, презентовано перелік пріоритетних реформ та ключові показники успішності розвитку країни.

Обговорення пройде у рамках діяльності Національної ради реформ під головуванням заступника глави Адміністрації президента, голови виконавчого комітету Національної ради реформ Дмитра Шимківа.

До участі в обговоренні запрошені представники громадських організацій, громадські діячі, експерти і науковці, представники бізнес-асоціацій та ЗМІ.

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Згідно з програмою, з 9.30 до 10.00 відбуватимуться реєстрація учасників; з 10.00 до 10.40 - презентація «Стратегії 2020» (Шимків); з 10.40 до 11.50 - питання та відповіді; з 11.50 до 12.00 - підбиття підсумків (Шимків).

Реєстрація для участі у заході обов’язкова.

Реєстрація проводиться за електронною поштою 2020@apu.gov.ua або за телефоном 044 255 7296.

Реєстрація триватиме сьогодні до 18.00 26 вересня.