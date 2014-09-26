На Донбасі робоча група Україна-ОБСЄ-РФ розпочала контроль за припиненням вогню

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до складу центру увійшли представники української сторони, моніторингова група ОБСЄ та 76 військовослужбовців Збройних сил РФ.

Головна мета робочої групи центру полягає у реалізації заходів, спрямованих на встановлення режиму повного припинення вогню – режиму «Тиші».

Зокрема, передбачається виведення засобів ураження калібром понад 100 мм на визначені відстані та створення 30-кілометрової зони розмежування, що визначено Мінським меморандумом, а також зняття встановлених мінно-вибухових загороджень у визначених районах ворогуючих сторін, поінформували в штабі АТО.

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Повідомляється також, що зону визначених районів щодо припинення вогню буде розподілено на чотири – п’ять секторів безпеки, в яких працюватимуть від трьох до п’яти моніторингових груп ОБСЄ спільно з представниками України та РФ.

Як підкреслили в прес-центрі АТО, ця робоча група спільного центру буде здійснювати контроль за припиненням вогню протягом усього періоду стабілізації обстановки на території Донецької та Луганської областей.