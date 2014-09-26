ЗМІ: Ляшко відсидів у в'язниці за шахрайство та був судимий за наклеп
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виявився двічі судимий, причому перший раз він відсидів реальний термін, тоді як у своїй автобіографії за 2002 рік він стверджував, що судимостей не має.
Як повідомляється в публікації на сайті «Тема», перший раз Ляшко був засуджений за афери з купівлею автомобілів «Волга» під прикриттям МВС та незаконне отримання квартири в Вишневому під Києвом.
У публікації наголошується, що, незважаючи на те, що Ляшко був засуджений на 6 років, в реальності він відсидів набагато менше.
«Замість шести років позбавлення волі апеляційний суд скинув термін трактористу-журналістові до чотирьох років. А реально він відсидів півроку», - повідомляється в публікації.
Як стверджується в публікації, роботу слідству значно полегшив щоденник Ляшко, який був виявлений у нього в квартирі.
«Сам Ляшко значно полегшив роботу слідства. При обшуку на його квартирі виявили щоденник журналіста, в якому той описував всі перипетії своєї нелегкої долі. Узагальнюючої була фраза агента і елітного хлопчика за викликом: «Я сидів у золотій клітці МВС», - йдеться у публікації.
Видання також зазначає, що швидка амністія для Ляшко швидше за все пов'язана з заступництвом його «друзів» з МВС, з якими він був пов'язаний особливими специфічними відносинами.
«Відкинувся» Ляшко по амністії. Мабуть, не без заступництва олежкиных друзів Кучма зглянувся над молодим збоченцем - підписав Указ з його прізвищем», - пише видання.
Також, як повідомляється, другу судимість Ляшко отримав за наклеп на Василя Дурдинця - відомого діяча епохи кучмізму, який зайняв пост в.о. прем'єр-міністра.
Як повідомляє видання, «Дурдинець виграв суд проти Ляшка, але завдяки скандалу позбувся посади. А Олег отримав два роки умовно - за наклеп. Вже тоді в рядах силовиків впевнено говорили: редактору «Політики» допомогли інформаційно друзі-генерали».
Сам Олег Ляшко назвав цю справу політичною.