ЗМІ: Ляшко відсидів у в'язниці за шахрайство та був судимий за наклеп

Як повідомляється в публікації на сайті «Тема», перший раз Ляшко був засуджений за афери з купівлею автомобілів «Волга» під прикриттям МВС та незаконне отримання квартири в Вишневому під Києвом.

У публікації наголошується, що, незважаючи на те, що Ляшко був засуджений на 6 років, в реальності він відсидів набагато менше.

«Замість шести років позбавлення волі апеляційний суд скинув термін трактористу-журналістові до чотирьох років. А реально він відсидів півроку», - повідомляється в публікації.

Як стверджується в публікації, роботу слідству значно полегшив щоденник Ляшко, який був виявлений у нього в квартирі.

«Сам Ляшко значно полегшив роботу слідства. При обшуку на його квартирі виявили щоденник журналіста, в якому той описував всі перипетії своєї нелегкої долі. Узагальнюючої була фраза агента і елітного хлопчика за викликом: «Я сидів у золотій клітці МВС», - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що швидка амністія для Ляшко швидше за все пов'язана з заступництвом його «друзів» з МВС, з якими він був пов'язаний особливими специфічними відносинами.

«Відкинувся» Ляшко по амністії. Мабуть, не без заступництва олежкиных друзів Кучма зглянувся над молодим збоченцем - підписав Указ з його прізвищем», - пише видання.

Також, як повідомляється, другу судимість Ляшко отримав за наклеп на Василя Дурдинця - відомого діяча епохи кучмізму, який зайняв пост в.о. прем'єр-міністра.

Як повідомляє видання, «Дурдинець виграв суд проти Ляшка, але завдяки скандалу позбувся посади. А Олег отримав два роки умовно - за наклеп. Вже тоді в рядах силовиків впевнено говорили: редактору «Політики» допомогли інформаційно друзі-генерали».

Сам Олег Ляшко назвав цю справу політичною.