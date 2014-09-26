Українські бійці відбили найпотужніший штурм донецького аеропорту

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на одного з бійців, який перебуває в аеропорту.

"Вчора з самого ранку і до ранку сьогоднішнього вони намагалися нас атакувати. Лупили з чого тільки можна: з мінометів, градів, гаубиць, танками йшли, піхотою", - розповів він.

"Вони ж майже кожного дня нас обстрілюють і намагаються штурмувати, але це був найсильніший штурм за весь час", - додав боєць.

Читайте такожНіч у Донецьку пройшла напружено, після серії вибухів загорівся аеропорт За його словами, у середу ввечері під час бою силам АТО вдалося підбити щонайменше два танки бойовиків, третій горів, але відійшов.

"Ми бачили, що в них великі втрати, але точної кількості не знаємо. Що стосується наших втрат, то за тиждень у нас троє поранених. Ми стоїмо!" – сказав боєць.

Учора кореспондент ТСН з місця подій повідомляв, що від аеропорту залишилася суцільна руїна, верхніх поверхів фактично немає, він нагадує обстріляну Брестську фортецю.