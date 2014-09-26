Справа про розстріл Майдану: відпущений під домашній арешт підозрюваний не з'явився до суду

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося, однак відразу ж колегія суддів оголосила технічну перерву у зв'язку з неявкою Садовника.

Тим часом у залі суду тривають суперечки та сварки між колишніми «беркутівцями» та майданівцями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києві змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт командиру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України в Києві, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві.

Читайте такожСиловики з жовтими пов'язками на Інститутській були зі спецроти «Беркуту» - вони вбили 17 осібГенпрокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак вчора, 25 вересня, підозрюваний Садовник у суді заявив, що його адвокат несподівано захворів, і тому він попросив суд перенести засідання у зв'язку з хворобою адвоката.

Разом з тим представники прокуратури та адвокати потерпілих у справі Садовника наполягали, щоб обвинувачуваному суд надав державного адвоката у зв'язку з тим, що термін розгляду апеляції всього три дні.

Суд призначив Садовнику державного адвоката та переніс на 26 вересня розгляд апеляційної скарги.

Засідання суду 25 вересня