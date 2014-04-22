Підозрюваного у розстрілах на Майдані командира "Беркута" взяли під варту
18:18, 22 квітня 2014Політика
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Апеляційний суд взяв під варту командира роти “Беркута”, підозрюваного в розстрілі людей на Майдані.
Суд змінив запобіжний захід для Садовника / ТРК Україна
Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою колишньому командиру столичної роти розформованого спецпідрозділу МВС “Беркут” майору Дмитру Садовнику, який підозрюється в розстрілі людей на Майдані в лютому.
Про це УНІАН повідомили у суді, зауваживши, що таким чином задоволено відповідне клопотання прокуратури.
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При цьому в суді не уточнили, у зв'язку з чим Садовинку було змінено запобіжний захід, зазначивши, що колегія суддів з цього приводу оголосила лише резолютивну частину.
Як відомо, на початку квітня Печерський райсуд Києва відправив Садовника під домашній арешт.
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