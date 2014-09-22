Адвокати Небесної сотні вимагають відсторонення судді Печерського суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокати “Небесної Сотні” заявили на прес-конференції.

Зокрема, адвокат Тарас Гаталяк зазначив: “Попри зібрані слідством докази, що підтверджують вину Садовника, суддя Волкова виносить таке рішення. Тому я хочу звернутися до вищого керівництва держави, до президента України, до Верховної Ради, до Генеральної прокуратури вжити всіх відповідних заходів, щоби притягнути до відповідальності суддю Волкову, яка винесла, на нашу думку, неправосудне рішення”.

Гаталяк зазначив, що зараз склалась така ситуація, що не лише суддя Волкова, а й інші судді, які під час Майдану виносили сумнівні рішення, повертаються до суддівської практики: “Зараз до своєї роботи повертаються колишні судді, які обслуговували режим Януковича. У нас є інформація, що буде повернута голова Печерського суду Інна Отрош, також залишилися непокараними ті судді і прокурори, які взимку засуджували автомайданівців. Жодного прокурора чи суддю з часів Майдану не притягнуто до відповідальності”.

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Інша представниця захисників “Небесної Сотні” Євгенія Закревська зазначила, що суддя Волкова ухвалила стосовно “беркутівця” Садовника таке рішення, яке дозволяє йому втекти з країни. Вона пояснила, що зобов`язання знаходитись дома, тобто домашній арешт, діє для Садовника лише вночі, а вдень він може перебувати де завгодно, в тому числі йому не обмежено право покинути країну.

В свою чергу захисниця “Небесної Сотні” адвокат Олена Сотник підозрює, що спускати на гальма справи, пов`язані з Майданом, - це вже стало тенденцією: “У нас почали виникати різні сумніви, тому що ми (адвокати “Небесної Сотні” - УНІАН) багато разів пропонували свою допомогу, просили залучити іноземних експертів. Міжнародні експерти були готові нам допомагати безкоштовно. І ми про це говорили в ГПУ, але нас не почули».

«У нас також є дивна справа, яка вже перебуває в суді — справа про вбивство журналіста Веремія. Судові засідання у цій справі є закритими: ні адвокати не можуть нічого прокоментувати, ні громадськість не може відвідати судове засідання. Все це викликає певні сумніви”, - наголосили захисник.

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Також Сотник зазначила, що Генеральна прокуратура з незрозумілих причин прийняла рішення про призупинення слідства в рамках кримінальної справи про побиття студентів 30 листопада минулого року: “Буквально тиждень тому було зупинено слідство: Генпрокуратура винесла постанову про зупинення слідства. В той час, коли двоє з п`яти підозрюваних знаходяться в Києві. При цьому ГПУ не надала жодних обгрунтувань свого кроку. Ми подали апеляційну скаргу на це рішення прокуратури і суд скасував ці постанови, і ми сподіваємося, що Генпрокуратура поновить слідство”.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Генеральна прокуратура України заявляла, що обурена рішенням Печерського районного суду про звільнення з-під варти командира роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут» при ГУ МВС України в м. Києві, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві, та підготувала апеляційну скаргу на зазначене рішення.