Ющенко пригостив Тимошенко коньяком (фоторепортаж)

Президенту України не вдалося обмежити святкування дня народженняодним днем. У понеділок на Банковій було нашестя гостей. Першими Главу держави привітали керівництво Секретаріату Президента України та РНБОУ.

Юлія Тимошенко підняла на ноги весь уряд і навіть промочила хворе горло коньяком

Президента прийшли привітати ієрархи церков.

Серед подарунків главі держави – квіти, книжки та фотоальбоми

Фото Миколи Лазаренка / POOL/ УНІАН