Ющенко пригостив Тимошенко коньяком (фоторепортаж)
13:30, 26 лютого 2008Політика
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Одним днем не обійшлося
Президенту України не вдалося обмежити святкування дня народженняодним днем. У понеділок на Банковій було нашестя гостей. Першими Главу держави привітали керівництво Секретаріату Президента України та РНБОУ.
Юлія Тимошенко підняла на ноги весь уряд і навіть промочила хворе горло коньяком
Президента прийшли привітати ієрархи церков.
Серед подарунків главі держави – квіти, книжки та фотоальбоми
Фото Миколи Лазаренка / POOL/ УНІАН
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