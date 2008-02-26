Ющенко пригостив Тимошенко коньяком (фоторепортаж)

13:30, 26 лютого 2008
Політика
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Одним днем не обійшлося

Президенту України не вдалося обмежити святкування дня народженняодним днем. У понеділок на Банковій було нашестя гостей.  Першими Главу держави привітали керівництво Секретаріату Президента України та РНБОУ.

 Юлія Тимошенко підняла на ноги весь уряд і навіть промочила хворе горло коньяком

 Президента прийшли привітати ієрархи церков. 

Серед подарунків главі держави – квіти, книжки та фотоальбоми

Фото Миколи Лазаренка / POOL/ УНІАН

 

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