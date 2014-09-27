Завтра у Харкові відбудеться «Марш за Україну»

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму Facebook

.«За ініціативи проукраїнських громадських організацій та за підтримки Харківської обласної державної адміністрації на завтра, на неділю, в Харкові о 15:00 заплановано мітинг «Харків - це Україна!», - повідомив Геращенко.

«Збір учасників мітингу запланований на 14:30 на вул. Сумській, біля Дзеркального струменя. Після чого буде «Марш за Україну» в сторону площі Конституції, де і проходитиме мітинг», - додав радник міністра МВС.

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Геращенко закликав прийти на мітинг усіх патріотів, які хочуть показати, що Харків - українське місто.

«Дуже б хотілося, щоб нас завтра зібралося так багато, щоб Путін і його маріонетки типу Александровської назавжди залишили надію на сепаратистський шабаш на Слобожанщині», - наголосив Геращенко.

Як відомо, сьогодні у Харкові була спроба антиукраїнського мітингу, який намагалися, попри заборону суду, провести місцеві комуністи. Пізніше міліція затримала два десятки людей, які порушили заборону на проведення заходу. В числі інших, зокрема, затримали головну харківську комуністку, екс-депутата від КПУ Аллу Александровську.