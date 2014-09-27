У МВС попередили харків'ян: ходити на заборонений "Марш миру" сьогодні не варто

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.

"Я не рекомендую жителям Харкова піддаватися на провокаційні заклики приходити сьогодні на вулицю Сумську з проросійської або сепаратисткою символікою. Ви ризикуєте провести час в КПЗ до з'ясування особистості. А якщо хтось намагатиметься порушити громадський порядок, може там залишитися і на довше", - пише Геращенко.

Читайте такожУ Харкові відбулися зіткнення проукраїнських активістів і прихильників федералізації

У разі, якщо у когось із провокаторів буде помічено зброю і намір її застосувати, то спецпідрозділи міліції і СБУ застосують зброю в рамках дозволених Законом для знешкодження правопорушників, попереджає Геращенко.

"Міліція в Харкові буде діяти жорстко, але в рамках закону. Для цього у неї є всі повноваження передбачені Законом", - пише він.