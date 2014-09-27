У МВС попередили харків'ян: ходити на заборонений "Марш миру" сьогодні не варто
Сьогоднішній масовий захід, в Харкові, так званий "Марш миру" проти військових дій на Донбасі заборонений рішенням суду, з метою не допущення масових заворушень і небезпекою для громадян.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.
"Я не рекомендую жителям Харкова піддаватися на провокаційні заклики приходити сьогодні на вулицю Сумську з проросійської або сепаратисткою символікою. Ви ризикуєте провести час в КПЗ до з'ясування особистості. А якщо хтось намагатиметься порушити громадський порядок, може там залишитися і на довше", - пише Геращенко.
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У разі, якщо у когось із провокаторів буде помічено зброю і намір її застосувати, то спецпідрозділи міліції і СБУ застосують зброю в рамках дозволених Законом для знешкодження правопорушників, попереджає Геращенко.
"Міліція в Харкові буде діяти жорстко, але в рамках закону. Для цього у неї є всі повноваження передбачені Законом", - пише він.