У МЗС Росії підтвердили, що на Донбасі воюють її громадяни

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, передає ІТАР-ТАРС.

"Там багато добровольців, велика кількість з них – росіяни", - повідомив глава російського МЗС.

За його словами, Росія ніколи не заперечувала факту, що на Донбасі воюють її громадяни.

Читайте такожРосія підтвердила участь військових у контактній групі на Сході – BBC"Був епізод, коли БТР російської армії опинився на українській території... Але питання не в тому, хто б'ється, яка країна посилає допомогу кому. Якщо концентруватися на цьому, то ми будемо дискутувати вічно", - додав політик.

Нагадаємо, вчора на засіданні Генасамблеї ООН Лавров запропонував прийняти Декларацію про недопустимість втручання у внутрішні справи держав, про невизнання переворотів як методу зміни влади.