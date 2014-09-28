Порошенко запевнив, що ніякі зміни до УА з ЄС не будуть вноситись

Про це глава держави заявив в інтерв`ю телеканалі 1+1 в неділю ввечері.

”Текст Угоди (про асоціацію - УНІАН) без будь-яких змін залишається таким, яким я його підписав 27 числа (червня - УНІАН)”, - сказав президент.

Порошенко підкреслив також, що 16 вересня - день ратифікації Угоди - увійде в історію як день об`єднання України та Європи.

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”Україні вірять у світі, Україні допомагають у світі”, - додав глава держави.

Порошенко разом з тим підкреслив, що країні необхідні реформи. І одним з ключових питань, за його словами, є борьба з корупцією, і саме тому він вимагатиме від парламенту обов`язково проголосувати за закон про антикорупційне бюро.