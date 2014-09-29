З полону звільнено більше тисячі українців - Порошенко

За час перемир'я з полону додому повернулися більше тисячі українців. Про це повідомив Президент України в інтерв’ю телеканалу 1+1. Петро Порошенко наголосив, що теперішнє перемир’я використовують не тільки для того, аби звільнити полонених - за цей час встигли побудувати надійну лінію оборони, аби у разі подальшої російської агресії захистити українські міста та села.

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Під особливою увагою - Маріуполь, це місто, наголосив президент, не здадуть.