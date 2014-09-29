Сили АТО знищили 50 бойовиків і 2 системи "Тюльпан"

За добу сили АТО знищили близько 50 терористів та їх військову техніку.

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожРНБО: Бойовики зранку припинили обстріли позицій сил АТО по всьому фронту (мапа АТО) Зокрема, за його даними, знищено 3 танки бойовиків, 2 системи "Тюльпан" та один мінометний розрахунок.

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