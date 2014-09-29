Український депутат в ефірі центрального російського каналу закликав РФ припинити війну з Україною

Про це він сказав в коментарі УНІАН з приводу його участі в програмі «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на каналі «Россия 1».

На ефір Грушевський прийшов у вишиванці. Під час свого виступу він зажадав від Росії видати Януковича і його спільників, які переховуються в РФ, Україні. Крім того він назвав період правління Януковича (2010-2013 рр) періодом «геноциду» і порекомендував росіянам не втручатися у внутрішні справи України. Також в ефірі нардеп закликав росіян до припинення війни з Україною.

Грушевський наголосив, що намагався відстояти позицію України і «вирішив поїхати в лігво інформаційної війни». «Наші бійці захищають честь і землю українську на передовій, а ті, в кого є громадянська позиція повинні не сидіти вдома і через Інтернет розповідати, а їхати і свою позицію відстоювати там, де кується вся інформаційна ганьба проти України» - додав він.

Він зазначив, що «звернувся на державному каналі «Росія 1» до керівництва Російської Федерації, щоб вони припинили неоголошену війну в Україні і сіли за стіл перемовин». За його словами, звертаючись до російських політиків, політологів, сказав, що вони «повинні займатися російськими справами, а не лізти у справи України».

«Я сказав, що досить паплюжити нашого президента, який обраний і який є керівником 40 мільйонної держави, що державною мовою є українська, а інші мови , згідно закону, можуть бути регіональними» - підкреслив Грушевський. Він додав, що важливо було донести до російської аудиторії, що європейський вибір, то є «наш вибір і досить нам вказувати і давати поради що нам робити - ми самі в усьому розберемося».

Грушевський зазначив, що в студії проти нього «був нерівний бій - 8 чоловік проти одного».

«Але найбільше прикро було те, що там були представники України (зокрема, колишній народний депутат України Ігор Марков - УНІАН), але вони вже, мабуть, не є українцями, тому що вони спільно намагалися сказати, що немає такої держави. Проте я заявив, що Україна є і буде» - додав він.

За словами депутата, «це перший крок» в напрямку проголошення відмінної від російської позиції на державному каналі сусідньої держави. Грушевський зазначив: «Одного разу мене вже депортували з Росії, то, мабуть, мені вже в’їзд закрили до Росії». За його словами, в Росії «дуже важко «відстоювати проукраїнські позиції, але це потрібно робити».

«Потрібно виїжджати в країну, яка на сьогоднішній день проявляє агресію до України, щоб роз’яснювати нашу позицію українську - що ми українці, що в нас є свій шлях, що ми обираємо свій напрямок розвитку самостійно, що нам не потрібні поради» - сказав Грушевський.