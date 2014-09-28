Балута закликав Турчинова розпустити Харківську облраду (документ)
01:34, 28 вересня 2014Політика
0 0
Губернатор Харківщини направив подання на ім'я голови ВР про достроковий розпуск Харківської облради.
Фото: Ігор Балута / facebook.com
Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута просить розпустити Харківську обласну раду. Відповідне подання губернатор направив голові ВР Олександру Турчинову.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожХарків’яни перекрили рух Хрещатиком, вимагаючи відставки Кернеса (фоторепортаж)
"У зв'язку з саботажем прийняття Програм, спрямованих на підвищення обороноздатності регіону та захист громадян від можливої агресії, мною направляється подання на адресу Голови Верховної Ради про необхідність дострокового припинення повноважень Харківської обласної ради", - написав він.
Фото: Ігор Балута / facebook.com
Фото: Ігор Балута / facebook.com
Фото: Ігор Балута / facebook.com
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter