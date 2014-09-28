Балута закликав Турчинова розпустити Харківську облраду (документ)

Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута просить розпустити Харківську обласну раду. Відповідне подання губернатор направив голові ВР Олександру Турчинову.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"У зв'язку з саботажем прийняття Програм, спрямованих на підвищення обороноздатності регіону та захист громадян від можливої агресії, мною направляється подання на адресу Голови Верховної Ради про необхідність дострокового припинення повноважень Харківської обласної ради", - написав він.