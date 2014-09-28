Балута закликав Турчинова розпустити Харківську облраду (документ)

01:34, 28 вересня 2014
Політика
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Губернатор Харківщини направив подання на ім'я голови ВР про достроковий розпуск Харківської облради.

Игорь Балута / facebook.com

Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута просить розпустити Харківську обласну раду. Відповідне подання губернатор направив голові ВР Олександру Турчинову.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"У зв'язку з саботажем прийняття Програм, спрямованих на підвищення обороноздатності регіону та захист громадян від можливої агресії, мною направляється подання на адресу Голови Верховної Ради про необхідність дострокового припинення повноважень Харківської обласної ради", - написав він.

Допис by Igor Baluta.
Фото: Игорь Балута / facebook.com
Фото: Игорь Балута / facebook.com
Фото: Игорь Балута / facebook.com

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