У БЮТ складається враження, що Балога готується до війни

Народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вважає безпідставними звинувачення Секретаріату Президента на адресу уряду щодо небажання Кабміну збільшувати бюджетні видатки на потреби Збройних сил.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

За словами В.ПИСАРЕНКА, заяви В.БАЛОГИ щодо виділення додатково на потреби ЗСУ понад 11 млрд. грн. є абсолютно неаргументованими. “Навіщо забивати склади зброєю, щоб продовжувалися вибухи як у Новобогданівці?”, - сказав він. В.ПИСАРЕНКО також наголосив, що вимоги Секретаріату Президента “висловлені БАЛОГОЮ в занадто емоційній формі”. “Таке враження, що БАЛОГА готується до війни і є певна нестача розуміння щодо завдань діяльності уряду”, - наголосив народний депутат.

Він також назвав безпідставними заяви щодо недосяжності завдання про перехід на контрактну армію, через відмову Кабміну збільшити фінансування. В.ПИСАРЕНКО наголосив, що Міністерство оборони досі не подало плану про перехід ЗСУ на контракту форму та не надало відповідних розрахунків щодо витрат на ці цілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА заявив, що уряд затято не бажає збільшувати бюджетні видатки на потреби ЗСУ. За словами В.БАЛОГИ, тому остаточний перехід Збройних Сил України до комплектування за контрактом, підвищення боєздатності армії, розв’язання гострих соціальних проблем військовослужбовців можуть і надалі залишатися завданнями на межі недосяжності,