Рада на засіданні розгляне 5 антикорупційних законопроектів

У розпорядженні № 646 від 1 жовтня «Про скликанняпленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання», текст якого розміщено на сайті ВР, зазначається, що розглядатимуться 5 законопроектів.

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Парламент розгляне урядовий законопроект «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» (реєстраційний номер 4284а), а також президентський законопроект «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції» (реєстраційний номер 5085).

Також будуть розглянуті урядові законопроекти «Про запобігання корупції» (№ 5113), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (№ 5114), «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» (№ 4448а).

Керівнику апарату ВР Валентину Зайчуку доручено забезпечити підготовку і проведення пленарного засідання 7 жовтня та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд яких заплановано.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня голова уряду Арсеній Яценюк запропонував Турчинову скликати 7 жовтня позачергове засідання парламенту для розгляду антикорупційних законопроектів, підготовлених урядом та президентом України.

16 вересня Верховна Рада не прийняла запропонований президентом Петром Порошенком законопроект, що передбачає створення Національного антикорупційного бюро. Яценюк назвав неприйнятною позицію парламенту, який не підтримав антикорупційні ініціативи.