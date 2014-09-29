Яценюк пропонує Турчинову провести 7 жовтня позачергове засідання ВР

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада не прийняла запропонований президентом Петром Порошенком законопроект, що передбачає створення Національного антикорупційного бюро. Яценюк назвав неприйнятною позицію парламенту, який не підтримав антикорупційні ініціативи.