Яценюк пропонує Турчинову провести 7 жовтня позачергове засідання ВР
14:36, 29 вересня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує голові Верховної Ради Олександру Турчинову скликати 7 жовтня позачергове засідання парламенту для розгляду пакету антикорупційних законопроектів, підготовлених урядом та президентом України.
Яценюк пропонує Турчинову провести 7 жовтня засідання Ради / Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада не прийняла запропонований президентом Петром Порошенком законопроект, що передбачає створення Національного антикорупційного бюро. Яценюк назвав неприйнятною позицію парламенту, який не підтримав антикорупційні ініціативи.
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