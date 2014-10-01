В колишнього генпрокурора Махніцького кинули два торти
14:05, 01 жовтня 2014Політика
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Під час прес-конференції в Києві група невідомих осіб кинули в колишнього виконувача обов'язків генерального прокурора, радника президента України Олега Махніцького два торти.
В Махніцького кинули торти, але він ухилився / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції в залу, де проводився захід, забігли невідомі молоді хлопці та кинули два торти у напрямку Махніцького.
Махніцький встиг відвернутися та не постраждав.
Читайте такожПрезидент звільнив Махніцького з посади виконувача обов'язків ГенпрокурораОдразу після цього невідомі залишили залу та зникли у невідомому напрямку.
Після цього інциденту прес-конференція продовжилася.
Нагадаємо, учора запланована прес-конференція депутата Нестора Шуфрича вилилась у його побиття.
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