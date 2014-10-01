В колишнього генпрокурора Махніцького кинули два торти

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції в залу, де проводився захід, забігли невідомі молоді хлопці та кинули два торти у напрямку Махніцького.

Махніцький встиг відвернутися та не постраждав.

Читайте такожПрезидент звільнив Махніцького з посади виконувача обов'язків ГенпрокурораОдразу після цього невідомі залишили залу та зникли у невідомому напрямку.

Після цього інциденту прес-конференція продовжилася.

Нагадаємо, учора запланована прес-конференція депутата Нестора Шуфрича вилилась у його побиття.