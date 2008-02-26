Нафтогаз з переляку підкине ще грошенят Газпрому

"Нафтогаз України" перерахує цього тижня 1,175 мільярда гривень в рахунок боргу за газ. Про це повідомив начальник управління по зв`язках з громадськістю компанії Валентин Землянський. За його словами, "Нафтогаз України" продовжує роботу з погашення боргів, повідомляють Подробиці.

Землянській зауважив, що йому поки не відомо про отримання офіційної інформації від "Газпрому" про обмеження постачань газу Україні на 25% з 3 березня 2008 року.

Борг "Нафтогаза України" за імпортний газ з жовтня 2007 року складає близько 1,5 мільярдів доларів. З них вже погашено близько 300 мільйонів доларів, починаючи з 14 лютого 2008 року.

Нагадаємо, що сьогодні офіційний представник «Газпрому» Сергія Купріянов заявив: російський газовий монополіст у зв`язку з неплатежами за газ 3 березня поточного року з 10.00 скоротить постачання для споживачів України на 25%.

Раніше про майбутнє перекриття газового вентиля в телефонній розмові з Президентом України Віктором Ющенком заявив Президент РФ Володимир Путін.