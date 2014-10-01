Контррозвідка СБУ затримала в Лисичанську російського вертольотника на шляху до "ДНР" (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий - громадянин РФ Микола Копилов, 1971 р.н., старший лейтенант запасу ЗС РФ з військовою спеціальністю «бортовий технік вертольота Мі-8».

Житель Воронежа 27 вересня незаконно перетнув державний кордон України і намагався потрапити до Донецька, де мав приєднатися до бойовиків терористичної організації «ДНР» для участі у бойових діях проти українських військ, терактах проти мирного населення, доставці боєприпасів та перевезенні тіл вбитих бойовиками людей.

Читайте такожСБУ затримала бойовика, який збивав авіацію ЗСУ У затриманого вилучено російський військовий квиток. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ припинила діяльність диверсійної групи, яка за завданням російських спецслужб була залишена на звільненій від терористів території Костянтинівського району Донецької області для підпільної злочинної діяльності.