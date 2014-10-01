Винних в інциденті з Шуфричем притягнуть до відповідальності - Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив сьогодні на прес-конференції.

«Хочу сказати своє ставлення до інциденту, що стався учора. Він ділиться на 2 частини. Перше - Нестор Іванович Шуфрич – депутат Верховної Ради, професійний провокатор, несе із собою багато саме фізичних конфліктів. Відсотків 90 його виступів завжди закінчувалися фізичними конфліктами», - сказав Палиця.

Він пригадав конфлікт Шуфрича із соратником по Партії регіонів Сергієм Льовочкіним. "Пам'ятаю, як Шуфрич підійшов до нього ззаду, і вдарив кулаком по голові. Тобто це той хлопець, який завжди шукає конфлікти», - зазначив Палиця.

Друга частина учорашнього інциденту, за словами Палиці, це те, що "відбувся непривабливий, непрезентабельний випадок для Одещини".

"Ми потрапили на всі телеканали, це дали російські ЗМІ і західні ЗМІ. У мене склалося відчуття, що все було продумано і підготовлено наперед. Спочатку прес-конференція мала відбутися в одному місці, де міліція готова була забезпечити безпеку. І там була домовленість патріотично налаштованих людей з міліцією, що ніяких порушень закону не буде. Вони лише поставлять Шуфричу прямі питання, щоб одержати відповіді. Але Шуфрич і Скорик (екс-голова Одеської ОДА Микола Скорик - УНІАН) чомусь звідти пішли, і відправилися в хол обладміністрації. Вони стали на прохідній, встановили відеокамери і упродовж 19,5 хвилин нічого не робили, тільки чекали. Потім з'явилося радикальне крило, від якого відмовляються всі патріотичні сили...», - сказав Палиця.

Він зазначив, що є відео, де Скорик наполегливо вимагає від відомого активіста Сергія Гуцалюка, щоб той його вдарив, але Гуцалюк цього не зробив.

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Палиця також сказав, що «повівся» «Правий сектор», і ситуацію посилила «вседозволеність». І вийшла картинка, яку розповсюдили деякі ЗМІ.

«Вважаю, що міліція повинна притягнути до відповідальності винних. Хочу звернутися до судових інстанцій – потрібно винних притягнути до відповідальності згідно із законом. Хочу звернутися до суддівської влади, необхідно дотриматися закону», - сказав голова ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, проте він на свою прес-конференцію, заплановану 30 вересня в офісі бізнес-центру «Шевченківський», не з'явився. Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ. На ганку будівлі ОДА виникла бійка, після чого охорона Шуфрича, зробивши попереджувальні постріли і застосувавши сльозогінний газ, відвезла депутата на машині. Прес-служба Одеського регіонального штабу партії «Опозиційний блок» заявила, що Шуфрач «госпіталізований у шоковому стані» і зараз перебуває в одній із клінік Одеси, де проходить обстеження.