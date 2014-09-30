Усі відео "спілкування" Шуфрича з виборцями в Одесі

Сьогодні в Одесі на сходах ОДА побили депута Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича.

Один з активістів місцевого Євромайдану розповів УНІАН, що «ніхто не збирався шукати Шуфрича, але так вийшло». За його словами, перед бійкою була «словесна суперечка й Шуфрич поводився зухвало». Сама ж сутичка виникла на ганку ОДА.

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За фактом бійки біля будівлі Одеської облдержадміністрації, під час якої побили народного депутата Нестора Шуфрича, відкрили кримінальну справу.

«Словесна перепалка переросла в бійку, в ході якої Шуфричу було завдано тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку», - повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області.

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