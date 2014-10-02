У Генштабі кажуть, що Донецьк обстрілюють непідконтрольні "ДНР" бойовики
04:07, 02 жовтня 2014Політика
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Заступник глави Генштабу Юрій Думанський заявив, що Донецьк обстрілює якась третя сторона - якісь озброєні підрозділи, які не підкоряються терористичної організації "ДНР".
REUTERS
Про це він сказав в Краматорську, коментуючи сьогоднішні обстріли Донецька, передає lb.ua.
"Вони [ДНР] кажуть, що це укри, укропи обстріляли, а ми в цей час не стріляли. Я приведу приклад: ми коли в Донецьку були, ми не стріляли, вони не стріляли, [а] якась третя сторона "валить" по Донецьку", - розповів Думанський.
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На питання, хто це може бути, він відповів: "Ну хто його знає? Якісь безконтрольні підрозділи, нічиї ... Ось він має міномет, вантажний автомобіль. Під'їхав, вистрілив, сів і поїхав".
За його словами, "ДНРівці" стверджують, що теж не знають, хто це стріляє.
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