У Генштабі кажуть, що Донецьк обстрілюють непідконтрольні "ДНР" бойовики

Про це він сказав в Краматорську, коментуючи сьогоднішні обстріли Донецька, передає lb.ua.

"Вони [ДНР] кажуть, що це укри, укропи обстріляли, а ми в цей час не стріляли. Я приведу приклад: ми коли в Донецьку були, ми не стріляли, вони не стріляли, [а] якась третя сторона "валить" по Донецьку", - розповів Думанський.

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На питання, хто це може бути, він відповів: "Ну хто його знає? Якісь безконтрольні підрозділи, нічиї ... Ось він має міномет, вантажний автомобіль. Під'їхав, вистрілив, сів і поїхав".

За його словами, "ДНРівці" стверджують, що теж не знають, хто це стріляє.