Новий генсек НАТО: Альянс цілковито підтримує Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на своїй першій прес-конференції у день вступу на посаду генсека Північноатлантичного альянсу.

"Ми бачимо можливості у припиненні вогню, але бачимо і його порушення. Ситуація дуже крихка... Росія продовжує дестабілізацію України та продовжує порушувати міжнародні закони", - сказав він.

Читайте такожНовий генсек НАТО не змінить політики Альянсу – польський експертСтолтенберг наголосив, що причиною кризи в Україні є військове втручання Росії. "НАТО не шукає конфронтації з Росією, але ми не підемо на компроміс стосовно принципів, на яких базується наш Альянс. Ми будемо продовжувати нашу повну підтримку незалежній, суверенній та стабільній Україні. Кожна європейська нація має бути вільною, щоб вирішувати свій шлях. Ми повинні бачити зміни у поведінці Росії, які будуть демонструвати відповідність міжнародному праву та виконання Росією своїх міжнародних зобов'язань", - заявив генсек Альянсу.

Він також переконаний, що немає протиріччя між конструктивними відносинами Альянсу з Росією та міцним НАТО. Навпаки - тільки сильний НАТО може будувати такі відносини, які будуть вигідні для євроатлантичної безпеки", - наголосив Столтенберг.

Довідка УНІАН. Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, став 13 генсеком Альянсу і заступив на цю посаду 1 жовтня, змінивши Андерса Фога Расмуссена, який пробув на цій посаді п'ять років. Расмуссен у минулому був прем'єр-міністром Данії.